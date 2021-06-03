Оцінювати будь-якого керівника міста потрібно по збереженню і створенню робочих місць - Михайло Добкін

Таку думку висловив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі "Ток-шоу №1 Василя Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Михайло Добкін стверджує, що центральна влада робить помилку, намагаючись регулювати економічну діяльність громадян адміністративними та податковими методами. І просто підвищувати мінімальну зарплату - недостатньо.

"Набагато правильніше - створювати умови для галузей. Щоб люди могли розвиватися. Вони краще розуміють, як виростити, як зробити, як сталь зварити, хліб спекти", – заявив Добкін, підкресливши, що для цього просто необхідно, щоб влада створила необхідні умови.

Він також закликав полегшити податковий тиск на українських виробників промислової та сільгосппродукції. За словами Михайла Добкіна, існуюча зараз в Україні система оподаткування та оплати праці унеможливлює розвиток виробництв і підприємництва в рамках закону. Він пропонує за рахунок зниження податків створити можливість підвищення зарплат співробітників підприємств, а при нарахуванні податків враховувати потреби регіонів, в яких підприємства працюють – особливо, якщо вони заробляють на використанні природних ресурсів.

"Сьогодні, будучи державним чиновником, говорячи про якийсь бізнес, я можу сказати, що те, де я прикладаю свої зусилля – це створює можливість отримувати роботу 2 тисячам людей. Для мене це важливо, тому що я сьогодні, плануючи роботу в Харківській міськраді, міняю пріоритети і міняю розуміння як оцінювати людей, ефективність роботи в порівнянні з тими, що у мене були в 2006 році", – підкреслив політик.

Він також зазначив, що сьогодні найголовніший пріоритет оцінки будь-якого керівника - це створення і збереження робочих місць і не на папері, а з середньою галузевою зарплатою: "Щоб це була не мінімальна зарплата, щоб це було зрозуміло, що люди платять податки з цього".

Михайло Добкін у 2006-2010 роках був міським головою Харкова, а з 2010 по 2014 рік очолював Харківську обласну держадміністрацію. На його думку, відтоді мислення людей, які проживають у різних регіонах України змінилося, вони за іншими критеріями оцінюють якість роботи влади. Тому, вважає Михайло Добкін, влада теж повинна змінити свої пріоритети, роблячи акцент на створенні нових підприємств, збереженні старих і створенні нових робочих місць.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що мером має бути та людина, яка зможе відстоювати позицію в органах центральної влади і нести відповідальність за прийняті рішення.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.