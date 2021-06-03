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03 июня 2021, 13:13 9

Харьков при мэре Добкине получал награды от Совета Европы – экс-министр Рева

03 июня 2021, 13:13 9
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При городском голове Михаиле Добкине Харьков получил полный комплект почетных наград Совета Европы и стал первым украинским городом, который был так высоко оценен ЕС

Об этом сказал бывший министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".

"Михаил Маркович, мы с вами знакомы с 2006 года. Я каждый год ездил в Харьков на День города, имел повод и возможность с вами общаться. Я видел, как Харьков менялся", – сказал экс-министр.

По словам Ревы, при Добкине Харьков получил 4 награды Совета Европы за интеграцию. Андрей Рева также отметил, что мало украинских городов могут похвастаться такими достижениями.

"Я был свидетелем того, как одну из таких наград вручали Харькову, когда Михаил Добкин был городским головой", – заявил экс-министр.

Напомним, Харьков является первым и единственным на сегодня городом в Украине, получившим полный комплект наград Совета Европы: Диплом, Почетный Флаг, Таблицу Европы и Приз Европы. В частности, две награды Харьков получил при городском голове Михаиле Добкине – Таблицу Европы в 2008 году и Приз Европы в 2010 году.

Также напомним, Михаил Добкин был городским головой Харькова с 2006 по 2010 год.

Как писал RegioNews, Михаил Добкин считает, что оценивать любого руководителя города нужно по сохранению и созданию рабочих мест.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

Харьков Михаил Добкин выборы

 
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