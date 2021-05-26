Социсследования в Харькове с "лидером" Тереховым сделаны по его же заказу – Добкин

Проведенные недавно социологические исследования компаний КМИС и "СОЦИС" по электоральным предпочтениям в Харькове были сделаны по заказу одного и того же человека – и.о. мэра Харькова Игоря Терехова

Об этом рассказал городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

На вопрос о том, как политик относится к результатам проведенных опросов, Михаил Добкин ответил: "Те, кто заказал это – знаю, это те же, кто потом КМИСу заказывал. Над ними все смеялись, потому что "СОЦИС" – это обычная контора, которая обслуживает в лице Гринева Петра Алексеевича Порошенко – уже лет 10 – и его партию. И делать социсследования от "СОЦИСа" – это значить делать из себя посмешище".

То же самое, по словам Добкина, он может сказать и о результатах компании КМИС: "Заказали у КМИСа, КМИС дал тот результат, который дал. К нему есть очень много вопросов, потому что анкета такая же точно, как у "СОЦИСа", ориентировано социсследование было исключительно на одного человека – это было видно. Мало того – еще и обожглись с заказчиком".

Михаил Добкин также отметил, что позже директор КМИСа Владимир Паниотто признался, что это был коммерческий заказ, но назвать заказчика он отказался.

При этом, по словам политика, он относится к любым социсследованиям сегодня очень спокойно и доверяет лишь тем, которые проводятся для него.

"Они непубличные, я их вижу, их видят мои специалисты. К социсследованиям мы проводим очень много еще специальных опросов людей, которые помогают нам выявить настроения, желания...", – подчеркнул Михаил Добкин.

Он привел пример, когда на прошедших местных выборах КМИС и "СОЦИС" давал выход во второй тур с Виталием Кличко Андрею Пальчевскому, а его партия должна была пройти и в городские и областные советы многих городов. Однако этого не произошло.

"Где сегодня результаты КМИС и где сегодня результаты, которые дала партия "Победа Пальчевского"? Цена всем этим опросам – она мне понятна. Они дешевые, но она мне не нужна", – подытожил Михаил Добкин.

Напомним, в мае в Харькове были проведены компаниями КМИС и "СОЦИС". социологические исследования о рейтингах потенциальных кандидатов в мэры Харькова, согласно которым и.о. мэра Игорь Терехова с большим отрывом опережает всех возможных конкурентов.

При этом в пресс-релизе КМИС не указано, кто выступил заказчиком социологического исследования. Гендиректор КМИС Владимир Паниотто в комментарии "Суспільному" объяснил, что неразглашение заказчика предусмотрено контрактом.

"Есть заказчик, который не обнародует себя. Мы даже, честно говоря, не знаем. Это какое-то лицо, есть конкретная фамилия, это один из политологов, который работает на разные политические силы, поэтому я даже сам не знаю, на кого он работает", - заявил Паниотто.