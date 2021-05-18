У Харкові горіла багатоповерхівка
У Харкові, в спальному районі, сталася пожежа у багатоповерхівці. Мешканців будинку довелося евакуювати
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Зазначається, що займання сталося у квартирі на сьомому поверсі. Сусіди викликали рятувальників, а коли ті приїхали на місце, то вже палав балкон і одна з кімнат. Звідти на свіже повітря вивели літню власницю оселі - вона не постраждала.
З будинку евакуювали мешканців вищих поверхів, оскільки щільним димом затягнуло увесь під’їзд. За годину пожежу повністю загасили. Причину займання встановлюють.
Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих, внаслідок чого загинули 15 осіб. Згодом стало відомо, що будинок працював нелегально.
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