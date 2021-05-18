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18 травня 2021, 10:28 864

У Харкові горіла багатоповерхівка

18 травня 2021, 10:28 864
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Скріншот з відео
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У Харкові, в спальному районі, сталася пожежа у багатоповерхівці. Мешканців будинку довелося евакуювати

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що займання сталося у квартирі на сьомому поверсі. Сусіди викликали рятувальників, а коли ті приїхали на місце, то вже палав балкон і одна з кімнат. Звідти на свіже повітря вивели літню власницю оселі - вона не постраждала.

З будинку евакуювали мешканців вищих поверхів, оскільки щільним димом затягнуло увесь під’їзд. За годину пожежу повністю загасили. Причину займання встановлюють.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих, внаслідок чого загинули 15 осіб. Згодом стало відомо, що будинок працював нелегально.

ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС.

евакуація Україна пожежа Харків рятувальники

 
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