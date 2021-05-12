Терехов устроил циничный пиар по увековечиванию памяти Кернеса – эксперт

Терехов в очередной раз хочет эксплуатировать имя Геннадия Кернеса

Терехов в очередной раз хочет эксплуатировать имя Геннадия Кернеса

И. о. мэра Харькова Игорь Терехов решил с помощью онлайн-опроса харьковчан о том, как лучше увековечить память умершего Геннадия Кернеса, заработать себе политические баллы и поднять рейтинг

Об этом у себя в Facebook написал политический эксперт Алексей Якубин.

По его мнению, сегодня стало очень модно использовать всякого рода опросы и петиции как пиар-инструмент, который помогает повысить рейтинг и произвести информационный выхлоп, а по сути – ни к чему не обязывает.

"Вот и в Харькове, где будут выборы городского головы, и.о. мэра Игорь Терехов прибег к этому способу. И в очередной раз он хочет использовать имя Геннадия Кернеса себе в помощь. На этот раз в виде онлайн-опроса харьковчан о том, как лучше увековечить память бывшего градоначальника. Предлагается назвать его именем парк, новую станцию метро, улицу, присвоить имя школе, где Кернес учился, выпустить марку или поставить памятник. Или предложить свой вариант", - пишет эксперт и задается вопросом, что тут не так? По его мнению, ответ прост: все не так.

"Во-первых, опрос делается от имени "Блока Кернеса – Успешный Харьков", из которого Игорь Терехов имя Кернеса без колебаний уже вычеркнул – в предвыборной агитации он теперь выглядит как "Успешный Харьков! Игорь Терехов". Уж увековечил, так увековечил! И без всяких опросов", - считает Якубин.

Во-вторых, по его мнению, подобный опрос в той форме, как он проводится, не тянет даже на изучение общественного мнения. "А если его пытаться представить предусмотренным законом общественным обсуждением перед принятием решения, то такое обсуждение проводится по совершенно другой процедуре – не на страничке в соцсети и телеграм каналах, как в данном случае. То есть это акция без каких-либо последствий и обязательств для ее организаторов", – пишет эксперт.

В-третьих, эксперт уверен, что у горсовета во главе с Тереховым было предостаточно времени, чтобы как минимум один из вариантов уже воплотить в реальность. "А при серьезном подходе – вообще любой, потому что провести общественное слушание тоже времени было в избытке. Почему же не сделали? Потому что не хотели. Потому что теперь "Успешный Харьков! Игорь Терехов", – отмечает Якубин.

В добавление, большинство предложенных в опроснике вариантов уже были представлены на сайте горсовета в разделе петиций – то есть в приемлемой форме общественного обсуждения.

"Но странным образом это обсуждение оказалось организовано так, чтобы голоса отвечающих рассеялись – петиций по одному вопросу было сразу несколько, и собрать необходимое количество голосов было просто невозможно. А голосов не собралось – ну и вопрос снимается, и Терехов и горсовет с чистой совестью могут сказать: "Извините, дорогие харьковчане, вы же сами не захотели". Что, собственно, Терехов и сделал еще месяц назад", – подытожил Якубин.

По его словам, это не общественное обсуждение, а фейк, имитация, пиар. "А не так цинично, потому что это выглядит, как пиар на костях, а выгоду получить рассчитывает тот, кто, говоря о памяти Кернеса, не демонстрирует ее в делах", – подчеркнул эксперт.

Напомним, еще в апреле Игорь Терехов изменил название политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", убрав оттуда первую часть названия. Вся брендированная продукция партии сейчас подписывается "Успешный Харьков Игорь Терехов".

Напомним, Геннадий Кернес на выборах в октябре 2020 года был избран городским головой Харькова. 16 декабря 2020 года он умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от COVID-19.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.