У Харкові з відділення "Укрпошти" намагалися вкрасти пів мільйона

Начальниці каси повідомили про підозру

Начальниці каси повідомили про підозру

Фото: khar.gp.gov.ua

В м. Лозова начальниця головної каси одного з відділень поштового зв’язку АТ "Укрпошта" привласнила страховий мішок із коштами, призначеними для виплат пенсій, переказів та грошової допомоги. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Відсутність мішка з грошима виявили співробітники установи в селі Слобідське, під час перевезення пошти службовим автомобілем. Сума завданої майнової шкоди складає майже 530 тис. грн", - повідомили у прокуратурі.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Слідчі дії тривають, перевіряється причетність ще однієї співробітниці установи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Харкова затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на крадіжках авто і працювало під прикриттям двох кримінальних авторитетів.