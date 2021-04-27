У Харкові розкрили викрадачів елітних авто: працювали під прикриттям криміналітету

На рахунку угруповання вісім елітних викрадених авто

На рахунку угруповання вісім елітних викрадених авто

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Харкова затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на крадіжках авто і працювало під прикриттям двох кримінальних авторитетів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, у складі групи були жителі Харківської та Черкаської областей. Наразі затримані двоє викрадачів і двоє їх покровителів. Всього, за даними слідства, у складі банди було шість учасників. На їхньому рахунку - вісім викрадених елітних авто.

Бандити, у яких було сучасне дороге обладнання для викрадень, ретельно готувалися до кожного злочину. Після крадіжки вони або перепродували авто як двійники, або пропонували повернути власникам за винагороду.

Переобладнання вкрадених авто відбувалося в гаражах у Харкові. Під час обшуків правоохоронці виявили тут шість викрадених елітних авто.

Всього поліцейські провели близько 50 обшуків у Києві, Полтавській, Харківській та Черкаській областях. У фігурантів вилучили гроші та банківські картки, зброю та боєприпаси, одяг, в якому вони здійснювали викрадення.

У поліції також повідомляють про погрози, які отримували правоохоронці під час розслідування справи. Протягом декількох місяців зловмисники намагалися завдати шкоди залученим до розслідування оперативникам і залякати їх.

Нагадавши, на Київщині злодії-іноземці викрали 15 елітних годинників вартістю понад 3 мільйони.