В Харькове из отделения "Укрпочты” пытались украсть полмиллиона

Начальнице кассы сообщили о подозрении

Начальнице кассы сообщили о подозрении

Фото: khar.gp.gov.ua

В г. Лозовая начальница главной кассы одного из отделений почтовой связи АО "Укрпочта" присвоила страховой мешок с деньгами, предназначенными для выплат пенсий, переводов и денежной помощи. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Отсутствие мешка с деньгами обнаружили сотрудники учреждения в селе Слободское, при перевозке почты служебным автомобилем. Сумма нанесенного имущественного ущерба составляет почти 530 тыс. грн", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Следственные действия продолжаются, проверяется причастность еще одной сотрудницы учреждения к совершению указанного уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что правоохранители Харькова задержали участников межрегиональной преступной группировки, которое специализировалось на кражах авто и работало под прикрытием двух криминальных авторитетов.