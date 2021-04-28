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28 апреля 2021, 15:56 742

В Харькове из отделения "Укрпочты” пытались украсть полмиллиона

28 апреля 2021, 15:56 742
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Начальнице кассы сообщили о подозрении
Начальнице кассы сообщили о подозрении
Фото: khar.gp.gov.ua
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В г. Лозовая начальница главной кассы одного из отделений почтовой связи АО "Укрпочта" присвоила страховой мешок с деньгами, предназначенными для выплат пенсий, переводов и денежной помощи. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Отсутствие мешка с деньгами обнаружили сотрудники учреждения в селе Слободское, при перевозке почты служебным автомобилем. Сумма нанесенного имущественного ущерба составляет почти 530 тыс. грн", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Следственные действия продолжаются, проверяется причастность еще одной сотрудницы учреждения к совершению указанного уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что правоохранители Харькова задержали участников межрегиональной преступной группировки, которое специализировалось на кражах авто и работало под прикрытием двух криминальных авторитетов.

прокуратура деньги уголовное дело пенсия Укрпочта

 
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