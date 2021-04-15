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Сотрудники Харьковского авиазавода перекрыли дороги из-за долгов по зарплате
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15 апреля 2021, 10:26 1174

Сотрудники Харьковского авиазавода перекрыли дороги из-за долгов по зарплате

15 апреля 2021, 10:26 1174
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На дорогах образовались большие пробки
Фото: 2day.kh.ua
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Сотрудники Харьковского авиационного завода вышли на протест с требованием выплатить зарплату. Участники акции перекрыли движение на ул. Деревянко и Белгородское шоссе, они пропускают только спецтранспорт и автомобили с детьми.

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Участники протеста пытаются добиться выплаты зарплат и списания долгов авиазавода. Они вышли с плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - роботу", "Вимагаємо виплатити заборгованість по зарплаті та списання боргів авіаційного заводу".

Сначала митинг проходил около входа на завод, после чего протестующие перекрыли улицу Деревянко и Белгородское шоссе. Люди ходят по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта, пропуская только спецтранспорт и автомобили с детьми.

Известно, что пикет организовала первичная профсоюзная организация авиационного производственного предприятия.

Напомним, ранее в Харькове противники коксового завода пикетировали суд.

долги зарплаты протест митинг дороги

 
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