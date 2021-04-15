Сотрудники Харьковского авиазавода перекрыли дороги из-за долгов по зарплате

На дорогах образовались большие пробки

На дорогах образовались большие пробки

Фото: 2day.kh.ua

Сотрудники Харьковского авиационного завода вышли на протест с требованием выплатить зарплату. Участники акции перекрыли движение на ул. Деревянко и Белгородское шоссе, они пропускают только спецтранспорт и автомобили с детьми.

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Участники протеста пытаются добиться выплаты зарплат и списания долгов авиазавода. Они вышли с плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - роботу", "Вимагаємо виплатити заборгованість по зарплаті та списання боргів авіаційного заводу".

Сначала митинг проходил около входа на завод, после чего протестующие перекрыли улицу Деревянко и Белгородское шоссе. Люди ходят по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта, пропуская только спецтранспорт и автомобили с детьми.

Известно, что пикет организовала первичная профсоюзная организация авиационного производственного предприятия.

Напомним, ранее в Харькове противники коксового завода пикетировали суд.