У Харкові на заводі сталася пожежа: загинула людина

Ще одна людина госпіталізована

Ще одна людина госпіталізована

Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі, яка сталася в ангарі одного із заводів у Харкові загинула людина, ще одна - госпіталізована у середньому стані важкості.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Унаслідок пожежі загинула одна та постраждала одна людина, яку в стані середньої важкості госпіталізували в лікарню", - зазначають у відомстві.

Пожежа сталася на території ТОВ "Новабаварський бетон" в одноповерховому приміщенні ангарного типу, у якому виготовляли соняшникову олію. У металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху дана будівля була зруйнована.

Зазначається, що площа загоряння склала 600 кв.м. До гасіння було залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС. Пожежа виникла о 4 годині ранку, а ж о 5:39 пожежники її локалізували.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині три людини загинули під час пожежі в будинку.