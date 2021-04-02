У Харкові на заводі сталася пожежа: загинула людина
Внаслідок пожежі, яка сталася в ангарі одного із заводів у Харкові загинула людина, ще одна - госпіталізована у середньому стані важкості.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Унаслідок пожежі загинула одна та постраждала одна людина, яку в стані середньої важкості госпіталізували в лікарню", - зазначають у відомстві.
Пожежа сталася на території ТОВ "Новабаварський бетон" в одноповерховому приміщенні ангарного типу, у якому виготовляли соняшникову олію. У металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху дана будівля була зруйнована.
Зазначається, що площа загоряння склала 600 кв.м. До гасіння було залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС. Пожежа виникла о 4 годині ранку, а ж о 5:39 пожежники її локалізували.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині три людини загинули під час пожежі в будинку.