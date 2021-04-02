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02 квітня 2021, 09:31 953

У Харкові на заводі сталася пожежа: загинула людина

02 квітня 2021, 09:31 953
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Ще одна людина госпіталізована 
Ще одна людина госпіталізована 
Фото: ДСНС
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Внаслідок пожежі, яка сталася в ангарі одного із заводів у Харкові загинула людина, ще одна - госпіталізована у середньому стані важкості. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Унаслідок пожежі загинула одна та постраждала одна людина, яку в стані середньої важкості госпіталізували в лікарню", - зазначають у відомстві.

Пожежа сталася на території ТОВ "Новабаварський бетон" в одноповерховому приміщенні ангарного типу, у якому виготовляли соняшникову олію. У металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху дана будівля була зруйнована.

Зазначається, що площа загоряння склала 600 кв.м. До гасіння було залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС. Пожежа виникла о 4 годині ранку, а ж о 5:39 пожежники її локалізували.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині три людини загинули під час пожежі в будинку.

пожежа жертва ушпиталення рятувальники ДСНС

 
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