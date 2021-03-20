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20 березня 2021, 18:12 54

У Харкові відбулася акція протесту через видобування газу

20 березня 2021, 18:12 54
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Люди частково перекривали рух транспорту
Люди частково перекривали рух транспорту
Фото: Суспільне
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Акція протесту проти видобування сланцевого газу в Жихорі відбулася 20 березня в Основ'янському районі Харкова на вулиці Гетманській. Люди частково перекривали рух транспорту.

На акцію протесту, окрім жителів Жихора, виходили й мешканці Бабаїв, Високого та смт Хорошеве, розказала співорганізаторка акції Ірина Лоцкіна, пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

"Ми виходимо на акцію протесту не вперше. Наша вимога — до Харківської обласної ради, яка в 2015 році дала дозвіл на розробку надр на території нашої громади. Ми хочемо, аби сейсморозвідку зупинили", — каже Ірина Лоцкіна.

Ірина живе у Жихорі, про роботи на території громади дізналася восени 2020 року.

"Виходить, що наші будинки накладаються на територію геонадри та розвідок. Мій будинок в 700 м від передбачуваної проектом газової вишки і від установки, яка перероблятиме газ. Як можна буде жити в таких умовах? 10 років тому ми побудували хороший будинок, з красивим подвір'ям. Для того, аби прокласти шлейф, зараз нищиться ліс", — зазначила Ірина Лоцкіна.

На акцію зібралися близько 30 людей. Грубих порушень порядку не зафіксовано, розказала речниця поліції Харківщини Ольга Грабар.

Порядок під час акції забезпечували 10 правоохоронців. Акція тривала дві години.

Нагадаємо, 17 березня у Києві львівські шахтарі пікетували урядовий квартал.

газ Україна протест Харьків акція

 
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