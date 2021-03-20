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20 марта 2021, 18:12 239

В Харькове состоялась акция протеста из-за добычи газа

20 марта 2021, 18:12 239
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Люди частично перекрывали движение транспорта
Люди частично перекрывали движение транспорта
Фото: Суспильне
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Акция протеста против добычи сланцевого газа в Жихорі состоялась 20 марта в Основянском районе Харькова на улице Гетманськой. Люди частично перекрывали движение транспорта.

На акцию протеста, кроме жителей Жихора, выходили и жители Бабаев, Высокого и пгт Хорошево, рассказала соорганизатор акции Ирина Лоцкіна, пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.

"Мы выходим на акцию протеста впервые. Наше требование — до Харьковского областного совета, которая в 2015 году дала разрешение на разработку недр на территории нашей общины. Мы хотим, чтобы сейсморазведку остановили", — говорит Ирина Лоцкина.

Ирина живет в Жихоре, о работе на территории общины узнала осенью 2020 года.

"Получается, что наши дома накладываются на территорию геонадри и разведок. Мой дом в 700 м от предполагаемой проектом газовой вышки и от установки, которая будет перерабатывать газ. Как можно будет жить в таких условиях? 10 лет назад мы построили хороший дом, с красивым двором. Для того, чтобы проложить шлейф, сейчас уничтожается лес", — отметила Ирина Лоцкина.

На акцию собрались около 30 человек. Грубых нарушений порядка не зафиксировано, рассказала пресс-секретарь полиции Харьковской области Ольга Грабар.

Порядок во время акции обеспечивали 10 правоохранителей. Акция длилась два часа.

Напомним, 17 марта в Киеве львовские шахтеры пикетировали правительственный квартал.

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