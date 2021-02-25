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25 лютого 2021, 18:01 113

У Харкові в районі протезного заводу сталася серйозна пожежа

25 лютого 2021, 18:01 113
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На місце події вже прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій
На місце події вже прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій
Фото з відкритих джерел
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У Харкові сьогодні сталася серйозна пожежа. Очевидці говорять, що горить в районі протезного заводу на Великій Панасівській.

Про це пишуть Facebook-сторінки "Харьков City" та "СолнцеЛикий Харьков", інформує RegioNews.

За попередніми даними, пожежа сталася в будівлі за адресою Велика Панасівська, 106. На місце події вже прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Горит что-то в районе протезного завода на Большой Панасовской Харьков 25.02.2021

Posted by Харьков City on Thursday, February 25, 2021

Кароч лютый пожар сейчас на Великій панасовской 106. Пожары на месте.

Posted by СолнцеЛикий Харьков on Thursday, February 25, 2021

У ДСНС поки що офіційно не повідомляють про пожежу. Причини виникнення пожежі також поки що невідомі. Про жертв чи постраждалих інформації поки немає.

Нагадаємо, нещодавно у Львові внаслідок пожежі у квартирі загинули двоє людей.

Україна пожежа Харьків рятувальники ДСНС

 
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