В Харькове в районе протезного завода произошел серьезный пожар

На место происшествия уже прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

На место происшествия уже прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Фото из открытых источников

В Харькове сегодня произошел серьезный пожар. Очевидцы говорят, что горит в районе протезного завода на Большой Панасовской.

Об этом пишут Facebook-страницы "Харьков City" и "СолнцеЛикий Харьков", информирует RegioNews.

По предварительным данным, пожар произошел в здании по адресу Большая Панасовская, 106. На место происшествия уже прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Горит что-то в районе протезного завода на Большой Панасовской Харьков 25.02.2021 Posted by Харьков City on Thursday, February 25, 2021

Кароч лютый пожар сейчас на Большой панасовской 106. Пожары на месте. Posted by СолнцеЛикий Харьков on Thursday, February 25, 2021

В ГСЧС пока официально не сообщают о пожаре. Причины возникновения пожара пока неизвестны. О жертвах или пострадавших информации пока нет.

Напомним, недавно во Львове в результате пожара в квартире погибли два человека.