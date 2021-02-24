В Харькове депутата от ОПЗЖ отправили "в Россию" из-за выступления на русском языке

В сессионном зале Харьковского горсовета произошла потасовка

В сессионном зале Харьковского горсовета произошла потасовка

Фото: objectiv.tv

Сегодня, 24 февраля, в зале Харьковского горсовета произошла потасовка из-за выступления депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика на русском языке и отказа переходить на украинский язык. Депутаты и активисты скандировали ему из зала "чемодан, вокзал, Россия".

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал Харьков NOW.

17 февраля в офис ОПЗЖ пришли сотрудники СБУ. Они сообщили, что у нас якобы собирают подписи за тарифный Майдан. Что незаконного делаем мы? Уверен, что СБУ обязали выполнять политический заказ. Что сделано в стране, где несколько лет назад произошел госпереворот и никто за это не наказан?" - начал Лесик выступать на русском языке с трибуны.

Это вызвало критику в зале: депутаты кричали "Ганьба!" и "Державною мовою!" Лесик в ответ заявил, что "нельзя". После этого к трибуне подошли депутаты из фракции "Европейская солидарность" и активисты. Они требовали остановить выступление Лесика. Депутаты кричали и толкались, произошла потасовка.

Секретарь горсовета Игорь Терехов призвал всех к порядку и предложил Лесику вернуться в зал. Тот отказался, заявив, что намерен закончить выступление. После этого Терехова лишил Лесика слова.

Напомним, мэр Николаева хочет лишать слова депутатов за несоблюдение языкового закона.