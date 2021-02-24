09:14  24 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 5850 новых случаев
08:59  24 февраля
Прокурор Одесской области отреагировал на протесты в поддержку Стерненка
08:11  24 февраля
Двадцать нарушений за сутки: в ООС сообщают о двух раненых и одном погибшем
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2021, 11:12 2025

В Харькове депутата от ОПЗЖ отправили "в Россию" из-за выступления на русском языке

24 февраля 2021, 11:12 2025
Читайте також українською мовою
В сессионном зале Харьковского горсовета произошла потасовка
В сессионном зале Харьковского горсовета произошла потасовка
Фото: objectiv.tv
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 24 февраля, в зале Харьковского горсовета произошла потасовка из-за выступления депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика на русском языке и отказа переходить на украинский язык. Депутаты и активисты скандировали ему из зала "чемодан, вокзал, Россия".

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал Харьков NOW.

17 февраля в офис ОПЗЖ пришли сотрудники СБУ. Они сообщили, что у нас якобы собирают подписи за тарифный Майдан. Что незаконного делаем мы? Уверен, что СБУ обязали выполнять политический заказ. Что сделано в стране, где несколько лет назад произошел госпереворот и никто за это не наказан?" - начал Лесик выступать на русском языке с трибуны.

Это вызвало критику в зале: депутаты кричали "Ганьба!" и "Державною мовою!" Лесик в ответ заявил, что "нельзя". После этого к трибуне подошли депутаты из фракции "Европейская солидарность" и активисты. Они требовали остановить выступление Лесика. Депутаты кричали и толкались, произошла потасовка.

Секретарь горсовета Игорь Терехов призвал всех к порядку и предложил Лесику вернуться в зал. Тот отказался, заявив, что намерен закончить выступление. После этого Терехова лишил Лесика слова.

Напомним, мэр Николаева хочет лишать слова депутатов за несоблюдение языкового закона.

Харьков горсовет сессия скандал язык депутаты

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua