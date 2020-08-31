Погрожували вбити дитину: у Харкові затримали злочинне угруповання за вимагання коштів

У разі не сплати 100 тисяч доларів злочинці погрожували вбити малолітню дитину потерпілого

У разі не сплати 100 тисяч доларів злочинці погрожували вбити малолітню дитину потерпілого

Фото: Нацполіція

У Харківській області правоохоронці затримали та встановили особи зловмисників, які погрожуючи фізичною розправою чоловіку та членам його родині, вимагали 100 тисяч доларів. Зловмисниками виявилися чотири мешканці Харкова, віком від 27-ми до 48-ми років, а злочинну діяльність організував 29-ти річний чоловік, у "помічники" також взяв свою співмешканку.

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

До поліцейських по допомогу звернувся харків’янин. Він розповів, що упродовж тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами. Невідомі, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його родині, вимагали повернення 100 тисяч доларів.

Певний час чоловік не звертав уваги на погрози, допоки невідомі не нагадали про деталі минулорічного розбійного нападу на нього. У разі не сплати коштів, погрожували вбити малолітню дитину потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Зібравши достатньо доказів причетності до вимагання коштів з потерпілого, правоохоронці провели заходи для їхнього затримання.

Поліцейські за силової підтримки КОРД та полку особливого призначення обласної поліції затримали 29-ти річного організатора та його співмешканку одразу після отримання ними частини коштів – 35 тисяч доларів США. За місцем проживання затримали ще двох учасників угруповання.

Наразі всі особи затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. В ході слідства буде перевірятися причетність підозрюваних до скоєння розбійного нападу на потерпілого.

Раніше повідомлялось, що працівники СБУ затримали членів міжнародної злочинної банди, яка займалося контрабандою сильнодіючих речовин для виготовлення наркотиків.