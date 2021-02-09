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09 февраля 2021, 10:31 1849

В Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть жертвы

09 февраля 2021, 10:31 1849
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Спасатели нашли тело 37-летнего мужчины
Спасатели нашли тело 37-летнего мужчины
Фото: ГСЧС
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В Харькове произошел пожар в квартире 14-этажного жилого дома на проспекте Гагарина, 165. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 35 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

9 февраля в 4:41 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в 14-этажном жилом доме", - говорится в сообщении.

К месту пожара немедленно было направлено 7 отделений службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестнице. На момент прибытия пожарных горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м.

Спасатели не сразу приступили к тушению огня, так как не смогли подъехать к дому из-за припаркованных машин.

Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены.

В 7:03 пожар был локализован и в 8:58 окончательно ликвидировано. Во время тушения пожара в квартире пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 1984 г.р.", - сообщили спасатели.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, одному из работников объявили о подозрении в деле пожара в больнице Запорожье.

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