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13 січня 2021, 11:02 66

У Харкові заборонили рух вантажівок через територію міста - міськрада

13 січня 2021, 11:02 66
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Заборона діє до 11:00 14 січня
Заборона діє до 11:00 14 січня
Фото: city.kharkov.ua
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У Харкові транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, заборонено до 11:00 завтрашнього дня через снігопад.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Це пов'язано з погіршенням погодних умов в місті і необхідністю негайної організації проведення робіт з прибирання снігу на вулично-дорожній мережі із залученням техніки великої механізації", - повідомили в міськраді.

Раніше повідомлялося, що 13 січня через сніг та пориви вітру знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.

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