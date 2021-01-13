У Харкові заборонили рух вантажівок через територію міста - міськрада
Заборона діє до 11:00 14 січня
Заборона діє до 11:00 14 січня
У Харкові транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, заборонено до 11:00 завтрашнього дня через снігопад.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
Це пов'язано з погіршенням погодних умов в місті і необхідністю негайної організації проведення робіт з прибирання снігу на вулично-дорожній мережі із залученням техніки великої механізації", - повідомили в міськраді.
Раніше повідомлялося, що 13 січня через сніг та пориви вітру знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.
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