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13 января 2021, 11:02 66

В Харькове запретили движение фур через территорию города - горсовет

13 января 2021, 11:02 66
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Запрет действует до 11:00 14 января
Запрет действует до 11:00 14 января
Фото: city.kharkov.ua
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В Харькове транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, запрещено до 11:00 завтрашнего дня из-за снегопада.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Это связано с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью немедленной организации проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети с привлечением техники большой механизации", - сообщили в горсовете.

Ранее сообщалось, что 13 января из-за снега и порывов ветра обесточены 55 населенных пункта в четырех областях Украины.

непогода дороги Харьков авто горсовет
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