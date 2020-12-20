У Харкові зіткнулися фура, трамвай і легковик: є потерпілі

На Салтівці фура не пропустила трамвай і "зрикошетила" у легковик "ВАЗ"

На Салтівці фура не пропустила трамвай і "зрикошетила" у легковик "ВАЗ"

Фото: СТО-Харків

У Харкові в районі Салтівки сталося потрійне ДТП за участю трамвая, фури та легковика.

Про це повідомили в інтернет-спільноті СТО-Харків, передає RegioNews. За словами очевидців, аварія сталася на перехресті Салтівського шосе та вулиці Гвардійців-Широнінців. Біля хлібозаводу фура не пропустила трамвай і від удару поїхала назад, де вдарила "Жигулі". На "швидкій" поїхав пасажир "Жигулів" з розбитою головою", - пишуть свідки події. Через ДТП утворилася величезна пробка, на місці події працює поліція. Офіційна інформація уточнюється. Нагадаємо, увечері в четвер, 17 грудня, у Львівській області сталася аварія, в результаті якої постраждали десять осіб.

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