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20 грудня 2020, 16:39 362

У Харкові зіткнулися фура, трамвай і легковик: є потерпілі

20 грудня 2020, 16:39 362
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На Салтівці фура не пропустила трамвай і "зрикошетила" у легковик "ВАЗ"
На Салтівці фура не пропустила трамвай і "зрикошетила" у легковик "ВАЗ"
Фото: СТО-Харків
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У Харкові в районі Салтівки сталося потрійне ДТП за участю трамвая, фури та легковика.

Про це повідомили в інтернет-спільноті СТО-Харків, передає RegioNews.

За словами очевидців, аварія сталася на перехресті Салтівського шосе та вулиці Гвардійців-Широнінців.

Біля хлібозаводу фура не пропустила трамвай і від удару поїхала назад, де вдарила "Жигулі". На "швидкій" поїхав пасажир "Жигулів" з розбитою головою", - пишуть свідки події.

Через ДТП утворилася величезна пробка, на місці події працює поліція.

Офіційна інформація уточнюється.

Нагадаємо, увечері в четвер, 17 грудня, у Львівській області сталася аварія, в результаті якої постраждали десять осіб.

Харьків ДТП аварія трамвай Фура
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