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20 декабря 2020, 16:39 368

В Харькове столкнулись фура, трамвай и легковушка: есть потерпевшие

20 декабря 2020, 16:39 368
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На Салтовке фура не пропустила трамвай и "срикошетила" в легковушку "ВАЗ"
На Салтовке фура не пропустила трамвай и "срикошетила" в легковушку "ВАЗ"
Фото: СТО-Харьков
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В Харькове в районе Салтовки случилось тройное ДТП при участии трамвая, фуры и легковушки.

Об этом сообщили в интернет-сообществе СТО-Харьков, передает RegioNews.

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Гвардейцев-Широнинцев.

Возле хлебозавода фура не пропустила трамвай и от удара поехала назад, где ударила "Жигули". На "скорой" уехал пассажир "Жигулей" с рассечением головы", - пишут свидетели происшествия.

Из-за ДТП образовалась огромная пробка, на месте происшествия работает полиция.

Официальная информация уточняется.

Напомним, вечером в четверг, 17 декабря, во Львовской области произошла авария, в результате которого пострадали десять человек.

Харьков ДТП авария трамвай Фура
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