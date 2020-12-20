В Харькове столкнулись фура, трамвай и легковушка: есть потерпевшие

На Салтовке фура не пропустила трамвай и "срикошетила" в легковушку "ВАЗ"

На Салтовке фура не пропустила трамвай и "срикошетила" в легковушку "ВАЗ"

Фото: СТО-Харьков

В Харькове в районе Салтовки случилось тройное ДТП при участии трамвая, фуры и легковушки.

Об этом сообщили в интернет-сообществе СТО-Харьков, передает RegioNews. По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Гвардейцев-Широнинцев. Возле хлебозавода фура не пропустила трамвай и от удара поехала назад, где ударила "Жигули". На "скорой" уехал пассажир "Жигулей" с рассечением головы", - пишут свидетели происшествия. Из-за ДТП образовалась огромная пробка, на месте происшествия работает полиция. Официальная информация уточняется. Напомним, вечером в четверг, 17 декабря, во Львовской области произошла авария, в результате которого пострадали десять человек.

.