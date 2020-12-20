В Харькове столкнулись фура, трамвай и легковушка: есть потерпевшие
На Салтовке фура не пропустила трамвай и "срикошетила" в легковушку "ВАЗ"
На Салтовке фура не пропустила трамвай и "срикошетила" в легковушку "ВАЗ"
В Харькове в районе Салтовки случилось тройное ДТП при участии трамвая, фуры и легковушки.
Об этом сообщили в интернет-сообществе СТО-Харьков, передает RegioNews.
По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Гвардейцев-Широнинцев.
Возле хлебозавода фура не пропустила трамвай и от удара поехала назад, где ударила "Жигули". На "скорой" уехал пассажир "Жигулей" с рассечением головы", - пишут свидетели происшествия.
Из-за ДТП образовалась огромная пробка, на месте происшествия работает полиция.
Официальная информация уточняется.
Напомним, вечером в четверг, 17 декабря, во Львовской области произошла авария, в результате которого пострадали десять человек.
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