На харківському авторинку "Барабашово" прогримів вибух
В результаті вибуху пошкоджено трактор для вивезення сміття
В результаті вибуху пошкоджено трактор для вивезення сміття
У Харкові, 3 вересня, рано вранці на території авторинку "Барабашово" на проспекті Ювілейний стався вибух. У результаті події постраждалих немає.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Московського відділу поліції. На даний час встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджений трактор для вивезення сміття", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що інцидент трапився близько 4:40 на території, де розташовані точки авторинку.
Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку. Вирішують питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Киви.
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