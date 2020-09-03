На харківському авторинку "Барабашово" прогримів вибух

В результаті вибуху пошкоджено трактор для вивезення сміття

В результаті вибуху пошкоджено трактор для вивезення сміття

Фото: з відкритих джерел

У Харкові, 3 вересня, рано вранці на території авторинку "Барабашово" на проспекті Ювілейний стався вибух. У результаті події постраждалих немає.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Московського відділу поліції. На даний час встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджений трактор для вивезення сміття", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що інцидент трапився близько 4:40 на території, де розташовані точки авторинку.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку. Вирішують питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

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