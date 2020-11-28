В Харькове горит торговый центр "Барабашово" - пострадавших нет

Огонь успел уничтожить 25 павильонов

Огонь успел уничтожить 25 павильонов

Фото: ГСЧС

На территории торгового центра "Барабашово" в Харькове продолжается пожар - с огнем борются около сотни пожарных и 15 отделений горноспасателей.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, сообщение о пожаре поступило в 2:39 - горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

Указывается, что уже через 10 минут по повышенному номеру вызова на место прибыли 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения, который принял руководство на себя, - до 4-го.

Всего в тушении пожара принимают участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, работают 2 автоцистерны учебного подразделения. Всего задействовано около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также был организован защиту соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Локализация пожара произошла в 4:17. На месте происшествия продолжают работать силы ДСНС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется", - резюмировали в ДСНС.

Отмечается, что огонь успел уничтожить 25 павильонов.

Напомним, ранее на харьковском рынке "Барабашово" прогремел взрыв.