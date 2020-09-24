СБУ заблокувала спроби переміщення коштовних товарів через Київську митницю
За останній тиждень Служба безпеки України блокувала кілька спроб незаконного переміщення вартісних товарів та бурштину через Київську митницю.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
В іноземного пасажира, який реєструвався на авіарейс до однієї з країн Перської затоки, оперативники виявили приховані від митного контролю ювелірні вироби з бурштину загальною вагою понад 28 кілограмів.
В українця, що прилетів з Піренеїв, правоохоронці вилучили партію одягу та аксесуарів відомих світових брендів, інший чоловік планував контрабандно ввезти з Азії продукцію одного з найвідоміших виробників побутової електроніки.
Співробітники СБ України також викрили вітчизняну фірму-імпортера, яка надавала недостовірні відомості про ввезену продукцію, що підлягає обов’язковому декларуванню. У комерсантів вилучено партію комплектуючих до електронних смарт-годинників.
За виявленими фактами складено протоколи про порушення митних правил. За попередніми даними, їхня вартість становить майже 100 тисяч доларів, триває експертна оцінка.
Нагадаємо, що у двох державних лісгоспах Закарпаття працівники СБУ викрили нелегальні вирубки цінної деревини на понад 3,5 мільйона гривень.