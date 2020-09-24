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24 вересня 2020, 15:11 12

СБУ заблокувала спроби переміщення коштовних товарів через Київську митницю

24 вересня 2020, 15:11 12
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Вартість товарів становить майже 100 тисяч доларів
Вартість товарів становить майже 100 тисяч доларів
Фото: з відкритих джерел
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За останній тиждень Служба безпеки України блокувала кілька спроб незаконного переміщення вартісних товарів та бурштину через Київську митницю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

В іноземного пасажира, який реєструвався на авіарейс до однієї з країн Перської затоки, оперативники виявили приховані від митного контролю ювелірні вироби з бурштину загальною вагою понад 28 кілограмів.

В українця, що прилетів з Піренеїв, правоохоронці вилучили партію одягу та аксесуарів відомих світових брендів, інший чоловік планував контрабандно ввезти з Азії продукцію одного з найвідоміших виробників побутової електроніки.

Співробітники СБ України також викрили вітчизняну фірму-імпортера, яка надавала недостовірні відомості про ввезену продукцію, що підлягає обов’язковому декларуванню. У комерсантів вилучено партію комплектуючих до електронних смарт-годинників.

За виявленими фактами складено протоколи про порушення митних правил. За попередніми даними, їхня вартість становить майже 100 тисяч доларів, триває експертна оцінка.

Нагадаємо, що у двох державних лісгоспах Закарпаття працівники СБУ викрили нелегальні вирубки цінної деревини на понад 3,5 мільйона гривень.

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