У Харкові конвойний автомобіль поліції з ув’язненими потрапив у ДТП

Машини отримали технічні пошкодження, постраждалих в результаті події немає

Машини отримали технічні пошкодження, постраждалих в результаті події немає

Фото: h_saltovka

У Харкові сталася ДТП за участю легковика "Daewoo Lanos" та конвойного автомобіля Національної поліції, який перевозив до слідчого ізолятору кількох арештованих людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Відомо, що ДТП сталося ввечері, 20 жовтня, на перехресті вулиць Озерянської і Полтавський шлях.

Службовий автомобіль "Ford Transit" здійснював конвоювання до слідчого ізолятору взятих під варту осіб. Транспортний засіб рухався за маршрутом з увімкненими проблисковими маячками та гучномовцем. Під час виїзду на перехрестя із службовим автомобілем зіштовхнувся "Daewoo Lanos", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії обидві машини отримали істотні пошкодження, проте ніхто з людей не постраждав.

Чотирьох конвойованих пересадили до іншого автомобіля та доставили до слідчого ізолятору.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf. Загинув чоловік й постраждала дитина.