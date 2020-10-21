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21 жовтня 2020, 10:02 2

У Харкові конвойний автомобіль поліції з ув’язненими потрапив у ДТП

21 жовтня 2020, 10:02 2
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Машини отримали технічні пошкодження, постраждалих в результаті події немає
Машини отримали технічні пошкодження, постраждалих в результаті події немає
Фото: h_saltovka
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У Харкові сталася ДТП за участю легковика "Daewoo Lanos" та конвойного автомобіля Національної поліції, який перевозив до слідчого ізолятору кількох арештованих людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Відомо, що ДТП сталося ввечері, 20 жовтня, на перехресті вулиць Озерянської і Полтавський шлях.

Службовий автомобіль "Ford Transit" здійснював конвоювання до слідчого ізолятору взятих під варту осіб. Транспортний засіб рухався за маршрутом з увімкненими проблисковими маячками та гучномовцем. Під час виїзду на перехрестя із службовим автомобілем зіштовхнувся "Daewoo Lanos", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії обидві машини отримали істотні пошкодження, проте ніхто з людей не постраждав.

Чотирьох конвойованих пересадили до іншого автомобіля та доставили до слідчого ізолятору.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf. Загинув чоловік й постраждала дитина.

ДТП поліція арешт Харьків події
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