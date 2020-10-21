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21 октября 2020, 10:02 2

В Харькове конвойный автомобиль полиции с заключенными попал в ДТП

21 октября 2020, 10:02 2
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Машины получили технические повреждения, пострадавших в результате происшествия нет
Машины получили технические повреждения, пострадавших в результате происшествия нет
Фото: h_saltovka
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В Харькове произошло ДТП с участием легковушки "Daewoo Lanos" и конвойного автомобиля Национальной полиции, который перевозил в следственный изолятор нескольких арестованных людей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Известно, что ДТП произошло вечером, 20 октября, на перекрестке улиц Озерянской и Полтавский шлях.

Служебный автомобиль "Ford Transit" осуществлял конвоирование в следственный изолятор взятых под стражу лиц. Транспортное средство двигалось по маршруту с включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем. При выезде на перекресток со служебным автомобилем столкнулся "Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

В результате аварии обе машины получили существенные повреждения, однако никто из людей не пострадал.

Четырех конвоируемых пересадили в другой автомобиль и доставили в следственный изолятор.

Напомним, в ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf. Погиб мужчина и пострадал ребенок.

ДТП полиция арест Харьков происшествия
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