В Харькове конвойный автомобиль полиции с заключенными попал в ДТП
В Харькове произошло ДТП с участием легковушки "Daewoo Lanos" и конвойного автомобиля Национальной полиции, который перевозил в следственный изолятор нескольких арестованных людей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Известно, что ДТП произошло вечером, 20 октября, на перекрестке улиц Озерянской и Полтавский шлях.
Служебный автомобиль "Ford Transit" осуществлял конвоирование в следственный изолятор взятых под стражу лиц. Транспортное средство двигалось по маршруту с включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем. При выезде на перекресток со служебным автомобилем столкнулся "Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.
В результате аварии обе машины получили существенные повреждения, однако никто из людей не пострадал.
Четырех конвоируемых пересадили в другой автомобиль и доставили в следственный изолятор.
Напомним, в ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf. Погиб мужчина и пострадал ребенок.