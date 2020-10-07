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07 октября 2020, 12:11 5

На Харьковщине поймали на взяточничестве майора ВСУ

07 октября 2020, 12:11 5
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Военный требовал и получил 15 тысяч неправомерной выгоды
Военный требовал и получил 15 тысяч неправомерной выгоды
Фото: Нацполиция
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В Харьковской области следователи областного управления полиции совместно с военной прокуратурой и СБУ задержали военнослужащего. В служебном кабинете заместителя начальника штаба воинской части правоохранители изъяли 15 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

За указанную сумму майор ВСУ пообещал посодействовать в продлении контракта и решить вопрос о назначении на должность военнослужащего", - говорится в сообщении.

Пока майор задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды майору ВСУ может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что в Умани Черкасской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из секторов Уманского отдела полиции и его посредника.

взятка военные полиция ВСУ коррупция
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