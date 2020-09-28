16:16  28 вересня
Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям
12:36  28 вересня
Стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021
12:41  28 вересня
Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2020, 14:05 7

Завтра відбудеться церемонія прощання із загиблими в авіатрощі під Чугуєвим

28 вересня 2020, 14:05 7
Читайте также на русском языке
Церемонія призначена на 9:00 29 вересня
Церемонія призначена на 9:00 29 вересня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвим відбудеться у вівторок 29-го вересня у Харкові на Меморіалі слави.

Про це повідомив начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

авіакатастрофа загиблі Харьків літак курсант
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кернес прокоментував похід Добкіна у мери Харкова
28 вересня 2020, 13:51
Віцепрем'єра Уруського кличуть у Раду щодо трагедії на Харківщині
28 вересня 2020, 13:41
Авіакатастрофа під Харковом: Вже почали розшифровувати "чорні скриньки"
28 вересня 2020, 11:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »