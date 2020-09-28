Завтра відбудеться церемонія прощання із загиблими в авіатрощі під Чугуєвим

Церемонія призначена на 9:00 29 вересня

Церемонія призначена на 9:00 29 вересня

Фото з відкритих джерел

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвим відбудеться у вівторок 29-го вересня у Харкові на Меморіалі слави.

Про це повідомив начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.