На харьковском авторынке "Барабашово" прогремел взрыв

В результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора

В результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора

Фото: из открытых источников

В Харькове, 3 сентября, рано утром на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв. В результате происшествия пострадавших нет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что инцидент произошел около 4:40 на территории, где расположены точки авторынка.

Информацию зарегистрировано в Едином учете. Решают вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы.