На харьковском авторынке "Барабашово" прогремел взрыв
В результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора
В результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора
В Харькове, 3 сентября, рано утром на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв. В результате происшествия пострадавших нет.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что инцидент произошел около 4:40 на территории, где расположены точки авторынка.
Информацию зарегистрировано в Едином учете. Решают вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы.
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