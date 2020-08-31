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31 августа 2020, 15:02 8

Угрожали убить ребенка: в Харькове задержали преступную группировку за вымогательство денег

31 августа 2020, 15:02 8
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В случае не уплаты 100 тысяч долларов преступники угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего
В случае не уплаты 100 тысяч долларов преступники угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего
Фото: Нацполиция
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В Харьковской области правоохранители задержали и установили личности злоумышленников, которые угрожая физической расправой мужчине и членам его семье, требовали 100 тысяч долларов. Злоумышленниками оказались четыре жителя Харькова, в возрасте от 27-ми до 48-ми лет, а преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в "помощники" также взял свою сожительницу.

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

К полицейским за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами. Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семье, требовали возврата 100 тысяч долларов.

Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока неизвестные не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае не уплаты денежных средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего", - говорится в сообщении.

Собрав достаточно доказательств причастности к вымогательству средств с потерпевшего, правоохранители провели мероприятия для их задержания.

Полицейские при силовой поддержке КОРД и полка особого назначения областной полиции задержали 29-летнего организатора и его сожительницу сразу после получения ими части денег – 35 тысяч долларов США. По месту жительства задержали еще двух участников группировки.

В настоящее время все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали членов международной преступной банды, которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ для изготовления наркотиков.

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