У Харкові мерія подала в суд на депутата міськради за виступ на сесії

Позивачі вимагають спростування недостовірної, на їхню думку, інформації про забудову ділянки на проспекті Перемоги

Позивачі вимагають спростування недостовірної, на їхню думку, інформації про забудову ділянки на проспекті Перемоги

Фото: Newsroom

Харківська міськрада подала в суд на свого депутата Ігоря Черняка. Приводом для позову з вимогою спростувати недостовірну інформацію став виступ Черняка на черговій сесії, коли він заявив, що міська влада збирається незаконно віддати приватній компанії під забудову гектар землі на проспекті Перемоги, 69а.

Про це повідомляє Newsroom, передає RegioNews.

Слова депутата про махінації не сподобалися представникам Департаменту територіального контролю. Тепер міська рада вимагає визнати озвучену Черняком інформацію неправдивою і дискредитує виконавчий орган мерії.

Згідно з документами міськради, на цій ділянці розташовані якісь нежитлові приміщення.

"Пам'ятаєте ту історію, коли на місце привезли пару кіосків, залишили їх там, потім прибрали, а потім отримали землю під забудову. Дерибанити землю - можна. Ліпити ліві документи - можна. Забивати на інтереси харків'ян - можна. Говорити про це на сесії - не можна! Краса. І на все це витрачаються бюджетні, тобто наші з Вами гроші!", - написав Ігор Черняк на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Черняк, це перший випадок у Харкові, коли департамент міськради подає в суд на діючого депутата міськради за виступ на сесії.

Раніше повідомлялося, що активісти вимагають від глави Харківської ОДА пояснити сумнівні кадрові рішення.