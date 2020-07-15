У Харкові на хабарі спіймали голову військової медкомісії

Чиновниці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років

Чиновниці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років

Фото: khar.gp.gov.ua

У Харкові на хабарі попалася голова військово-медичної комісії, яка вимагала від батьків гроші, щоб визнати їх сина непридатним до служби в армії.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям вдалося встановити, що голова військово-лікарської комісії, яка також є директором одного з медичних закладів Харківської області, вимагала від батьків призовника неправомірну вигоду за підготовку документів про його непридатність до проходження військової служби.

Зазначається, що гроші вона отримувала двома траншами. Сума першого становила 12 тисяч гривень, а під час отримання другого, у розмірі $700, правоохоронці затримали голову військово-медичної комісії.

Тепер жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, а також для третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням такої вигоди).

В даний час досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області співробітники СБУ викрили у хабарі заступника начальника Управління патрульної поліції області.