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15 июля 2020, 10:44 7

В Харькове на взятке поймали главу военной медкомиссии

15 июля 2020, 10:44 7
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Чиновнице грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет
Чиновнице грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет
Фото: khar.gp.gov.ua
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В Харькове на взятке попалась председатель военно-медицинской комиссии, которая требовала от родителей деньги, чтобы признать их сына негодным к службе в армии.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранителям удалось установить, что глава военно-врачебной комиссии, которая также является директором одного из медицинских учреждений Харьковской области, потребовала от родителей призывника неправомерную взятку за подготовку документов о его непригодности к прохождению военной службы.

Отмечается, что деньги она получала двумя траншами. Сумма первого составила 12 тысяч гривен, а во время получения второго, в размере $700, правоохранители задержали главу военно-медицинской комиссии.

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение служебным лицом неправомерной выгоды для себя, а также для третьих лиц за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, соединенное с вымогательством такой выгоды).

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области сотрудники СБУ уличили во взятке заместителя начальника Управления патрульной полиции области.

прокуратура взятка медики Харьков чиновники
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