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03 липня 2020, 11:51 18

"Дорозі - бути": Кернес показав кумедний ролик щодо будівництва дороги на Салтівку

03 липня 2020, 11:51 18
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Таким роликом мера привітали з днем народження
Таким роликом мера привітали з днем народження
Фото: Facebook
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Міський голова Харкова Геннадій Кернес поділився відеороликом, яким його привітали з днем народження IT-фахівці.

Про це повідомляє RegioNews.

Відео Кернес опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Нещодавно у мене був день народження. Знайомі it-шники привітали мене цікавим роликом про будівництво дороги, яка з'єднає Салтівку з центром Харкова", - написав мер.

Нагадаємо, меру 27 червня виповнився 61 рік.

Раніше повідомлялося, що Харківський міський голова Геннадій Кернес піде на місцеві вибори цієї осені, щоб завершити будівництво дороги, зоопарку і метро.

свято дороги Харьків ремонт доріг інтернет Геннадій Кернес
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