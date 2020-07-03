"Дорозі - бути": Кернес показав кумедний ролик щодо будівництва дороги на Салтівку
Таким роликом мера привітали з днем народження
Таким роликом мера привітали з днем народження
Міський голова Харкова Геннадій Кернес поділився відеороликом, яким його привітали з днем народження IT-фахівці.
Про це повідомляє RegioNews.
Відео Кернес опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Нещодавно у мене був день народження. Знайомі it-шники привітали мене цікавим роликом про будівництво дороги, яка з'єднає Салтівку з центром Харкова", - написав мер.
Нагадаємо, меру 27 червня виповнився 61 рік.
Раніше повідомлялося, що Харківський міський голова Геннадій Кернес піде на місцеві вибори цієї осені, щоб завершити будівництво дороги, зоопарку і метро.
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