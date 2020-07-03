"Дороге - быть": Кернес показал забавный ролик касательно строительства дороги на Салтовку
Таким роликом мэра поздравили с днем рождения
Таким роликом мэра поздравили с днем рождения
Городской голова Харькова Геннадий Кернес поделился видеороликом, которым его поздравили с днем рождения IT-специалисты.
Об этом сообщает RegioNews.
Видео Кернес опубликовал на своей странице в Facebook.
Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова", - написал мэр.
Напомним, мэру 27 июня исполнился 61 год.
Ранее сообщалось, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес пойдет на местные выборы этой осенью, чтобы завершить строительство дороги, зоопарка и метро.
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