11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 15:55 1

У харківському госпіталі помер український військовий

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 15:55 1
Читайте также на русском языке
10 березня в Харківському військово-медичному клінічному центрі помер 23-річний Богдан Петренко, якого доставили 4 березня після важкого поранення в Луганській області
Фото: pixabay.com
10 березня в Харківському військово-медичному клінічному центрі помер 23-річний Богдан Петренко, якого доставили 4 березня після важкого поранення в Луганській області

Про це, як повідомляє RegioNews, пише KharkivToday з посиланням на благодійну організацію "Сестри милосердя".

"Наш воїн Богдан Олександрович Петренко, 72 бригада, потрапив в госпіталь 4 березня з дуже сильним пораненням. Боровся за життя. Але сьогодні його не стало, він відійшов у вічність. Другий син в сім'ї пішов у вічність", - сказано в повідомленні.

Богдан Петренко - уродженець села Кощіївка (Фастівський район, Київська область). Він служив в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців в Луганській області. У харківський шпиталь потрапив з пораненням в голову. Лікарі оцінювали його стан як важкий. Після операції військовий знаходився в комі.

Нагадаємо, 10 березня на Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще четверо отримали поранення.


смерть военные
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »