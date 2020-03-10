У харківському госпіталі помер український військовий

10 березня в Харківському військово-медичному клінічному центрі помер 23-річний Богдан Петренко, якого доставили 4 березня після важкого поранення в Луганській області

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10 березня в Харківському військово-медичному клінічному центрі помер 23-річний Богдан Петренко, якого доставили 4 березня після важкого поранення в Луганській області

Про це, як повідомляє RegioNews, пише KharkivToday з посиланням на благодійну організацію "Сестри милосердя".

"Наш воїн Богдан Олександрович Петренко, 72 бригада, потрапив в госпіталь 4 березня з дуже сильним пораненням. Боровся за життя. Але сьогодні його не стало, він відійшов у вічність. Другий син в сім'ї пішов у вічність", - сказано в повідомленні.

Богдан Петренко - уродженець села Кощіївка (Фастівський район, Київська область). Він служив в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців в Луганській області. У харківський шпиталь потрапив з пораненням в голову. Лікарі оцінювали його стан як важкий. Після операції військовий знаходився в комі.

Нагадаємо, 10 березня на Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще четверо отримали поранення.