В харьковском госпитале умер украинский военный
Об этом, как сообщает RegioNews, пишет KharkivToday со ссылкой на благотворительную организацию "Сестры милосердия".
"Наш воин Богдан Александрович Петренко, 72 бригада, попал в госпиталь 4 марта с очень сильным ранением. Боролся за жизнь. Но сегодня его не стало, он отошел в вечность. Второй сын в семье ушел в вечность", — сказано в сообщении.
Богдан Петренко — уроженец села Кощиевка (Фастовский район, Киевская область). Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев в Луганской области. В харьковский госпиталь попал с ранением в голову. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. После операции военный находился в коме.
Напомним, 10 марта на Донбасе в результате обстрелов погиб украинский военный, еще четверо получили ранения.
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