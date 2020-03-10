11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
15:17  10 марта
Дело Зеленского: суд избрал Федине меру пресечения
14:06  10 марта
Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 15:55 8

В харьковском госпитале умер украинский военный

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 15:55 8
Читайте також українською мовою
10 марта в Харьковском военно-медицинском клиническом центре умер 23-летний Богдан Петренко, которого доставили 4 марта после тяжелого ранения в Луганской области
Фото: pixabay.com
10 марта в Харьковском военно-медицинском клиническом центре умер 23-летний Богдан Петренко, которого доставили 4 марта после тяжелого ранения в Луганской области

Об этом, как сообщает RegioNews, пишет KharkivToday со ссылкой на благотворительную организацию "Сестры милосердия".

"Наш воин Богдан Александрович Петренко, 72 бригада, попал в госпиталь 4 марта с очень сильным ранением. Боролся за жизнь. Но сегодня его не стало, он отошел в вечность. Второй сын в семье ушел в вечность", — сказано в сообщении.

Богдан Петренко — уроженец села Кощиевка (Фастовский район, Киевская область). Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев в Луганской области. В харьковский госпиталь попал с ранением в голову. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. После операции военный находился в коме.

Напомним, 10 марта на Донбасе в результате обстрелов погиб украинский военный, еще четверо получили ранения.


смерть военные
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »