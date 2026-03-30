Україна та Болгарія запустять пряме залізничне сполучення

Влітку 2026 року буде запущено тестове залізничне сполучення між країнами

Як передає RegioNews, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з міністром транспорту й звʼязку Болгарії Корманом Ісмаїловим.

За його словами, наразі сторони працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення між країнами через Румунію.

Тестовий запуск маршруту заплановано на літо-2026.

Як повідомлялось, потяг №99/100 "Київ-Бухарест" відтепер зупинятиметься у Молдові. Ним можна доїхати до таки міст, як Унгени, Бельц-Ораш та Окница.