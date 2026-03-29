Пасажирів поїзда "Київ–Кривий Ріг" тричі за ніч евакуювали через повітряні тривоги

Вранці над людьми пролетіли «шахед» і перехоплювач

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міс Тб.

У зв’язку із цим відхилення від графіка зафіксовані на рейсах:

Кривий Ріг Головний – Одеса Головна на понад 2 години;

Київ Пас. – Кривий Ріг головний – на понад годину.

Як повідомлялось, із 18 березня швидкісні поїзди класу "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку курсуватимуть лише до Полтави через військові дії.