Сили оборони ліквідували за добу понад 1200 російських окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1220 окупантів, один танк, пʼять бронемашин і 47 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 350 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Служба безпеки із Силами оборони України завдала ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури у Московській області, а також по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.
12 травня 2026
