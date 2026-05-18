Нічна атака: на Рівненщині сили ППО збили ворожі цілі
У ніч на 18 травня на Рівненщині лунала повітряна тривога через чергову російську атаку. Працювали сили ППО
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Рівненську ОДА.
"Завдяки професійній роботі сил ППО маємо збиття повітряних цілей ворога", – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали, об'єкти інфраструктури не зазнали пошкоджень.
На місцях працюють відповідні служби.
Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей.
