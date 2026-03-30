Фото: поліція

Подія сталася у понеділок, 30 березня, близько 06:00 на станції "Щирець-2" у Львівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Пасажирський потяг сполученням "Одеса – Ужгород" збив 43-річну мешканку Львівського району, яка раптово вийшла на колію. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 29 березня у Солом'янському районі Києва стався трагічний випадок: один юнак загинув, ще двоє підлітків отримали опіки внаслідок ураження струмом на даху потяга.