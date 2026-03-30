Украина и Болгария запустят прямое железнодорожное сообщение
Летом 2026 года будет запущено тестовое железнодорожное сообщение между странами
Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба после встречи с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.
По его словам, сейчас стороны работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения между странами через Румынию.
Тестовый запуск маршрута запланирован на лето-2026.
Как сообщалось, поезд №99/100 "Киев-Бухарест" теперь будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до таких городов, как Унгены, Бельц-Ораш и Окница.
