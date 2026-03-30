19:57  30 марта
В возрасте 62 лет скончался актер "Маски-шоу"
16:06  30 марта
Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"
15:29  30 марта
В Харьковской области создали частное подразделение ПВО
UA | RU
UA | RU
30 марта 2026, 19:36

Украина и Болгария запустят прямое железнодорожное сообщение

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Летом 2026 года будет запущено тестовое железнодорожное сообщение между странами

Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба после встречи с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.

По его словам, сейчас стороны работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения между странами через Румынию.

Тестовый запуск маршрута запланирован на лето-2026.

Как сообщалось, поезд №99/100 "Киев-Бухарест" теперь будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до таких городов, как Унгены, Бельц-Ораш и Окница.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина транспорт поезд Болгария Кулеба Алексей Владимирович
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »