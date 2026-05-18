18 травня 2026, 07:03

Ракетний удар по Дніпру: 18 постраждалих, серед них двоє дітей

Фото: Дніпропетровська ОВА
Вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, станом на 7:00 відомо про 18 постраждалих. Серед них – двоє дітей: 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Медики надали їм необхідну допомогу, наразі діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Ще восьмеро постраждалих госпіталізовані: чотири жінки та четверо чоловіків. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, протягом минулого тижня окупанти запустили по Україні 3170 ударних дронів, більше ніж 1300 керованих авіабомб та 74 ракети різноманітних типів. Загинули 52 людини.

