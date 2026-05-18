Ракетний удар по Дніпру: 18 постраждалих, серед них двоє дітей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, станом на 7:00 відомо про 18 постраждалих. Серед них – двоє дітей: 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Медики надали їм необхідну допомогу, наразі діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Ще восьмеро постраждалих госпіталізовані: чотири жінки та четверо чоловіків. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, протягом минулого тижня окупанти запустили по Україні 3170 ударних дронів, більше ніж 1300 керованих авіабомб та 74 ракети різноманітних типів. Загинули 52 людини.