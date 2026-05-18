18 травня 2026, 07:54

Пенсіонерам на ТОТ загрожує втрата соцвиплат через депозити

Фото: Telegram/Жовта стрічка
Російська влада планує з червня посилити контроль за банківськими рахунками пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях України, що може вплинути на соціальні виплати та субсидії

Про це повідомив рух опору "Жовта стрічка", передає RegioNews.

За інформацією руху, окупанти мають намір враховувати доходи від банківських вкладів пенсіонерів під час визначення права на соціальні виплати. Зокрема, якщо дохід за депозитами перевищує 160 тис. рублів, із суми перевищення стягуватиметься 13% податку на доходи фізичних осіб.

Також відсотки за депозитами планують враховувати при оцінці "фінансової потреби" громадян, що може вплинути на призначення регіональних доплат і субсидій.

У результаті навіть за невеликих пенсій додаткові доходи з вкладів можуть стати підставою для зменшення або відмови у виплатах.

У "Жовтій стрічці" зазначають, що таким чином російська влада фактично посилює фінансовий тиск на літніх людей на окупованих територіях, перекладаючи на них економічні навантаження.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін підписав закон, який надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право вилучати житло українців, які виїхали з цих районів. Ці правила діятимуть до 2030 року.

