В Україну ввезли рекордну кількість готівкової валюти з 2013 року

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Згідно з даними Національного банку України, у січні-жовтні 2024 року банки ввезли до країни готівкової валюти на суму $12,88 млрд. Це на 81,4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цей обсяг є найбільшим з 2013 року, поступаючись лише рекорду за 10 місяців 2012 року, коли в Україну ввезли готівкової валюти еквівалентом $16,81 млрд.

Зокрема, у жовтні банки ввезли до країни $1,68 млрд, що перевищує показники вересня ($1,30 млрд) і серпня ($1,09 млрд).

За статистикою, у жовтні 68,3% усієї ввезеної валюти становили долари, а 31,6% — євро. За підсумками 10 місяців ці частки склали 73,7% і 26,1% відповідно.

Поставки доларів зросли незначно, збільшившись із $1,08 млрд у вересні до $1,15 млрд у жовтні. Водночас ввезення євро суттєво зросло, майже подвоївшись — із $229,6 млн до $531,7 млн.

Раніше Національний банк України запровадив нові правила щодо валютних обмежень. Їхня мета — підтримка міжнародної співпраці у зовнішній торгівлі, реалізація проєктів технічної допомоги, а також посилення контролю за дотриманням валютних обмежень.

Нагадаємо, що на Житомирщині затримали чоловіка, який за фальшиві долари купив автівку у дружини загиблого захисника.