Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко заявив, що йде у відставку

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Відставка голови Фонду держмайна України не пов'язана з останніми подіями навколо приватизації державних об'єктів

Про це він розповів на пресконференції, присвяченій результатам роботи ФДМ протягом двох років, передає RegioNews.

"Я ставив для себе планку перебування на посаді два роки. Моїм головним завданням було створити стабільність процесів, зібрати команду, запровадити нові процеси та процедури та закріпити їх законодавчими актами, щоб не було відкатів назад, діджиталізувати процеси, відокремити чиновників від бізнесу парними конкурентними процедурами ", – сказав Сенничекно.

Він нагадав, що ФДМ за останні два роки провів чотири реорганізації та залучив понад 300 нових фахівців.

Щодо своїх планів, Сенніченко заявив, що має намір відпочити, а потім зайнятися "корисними справами".

Він також наголосив, що його відставка не пов'язана з приватизацією заводу "Більшовик".

Як повідомлялося, Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра.