Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит в отставку
Отставка главы Фонда госимущества Украины не связана с последними событиями вокруг приватизации государственных объектов
Об этом он рассказал на пресконференции, посвященной результатам работы ФГИ в течение двух лет, передает RegioNews.
"Я ставил для себя планку пребывания в должности два года. Моей главной задачей было создать стабильность процессов, собрать команду, внедрить новые процессы и процедуры и закрепить их законодательными актами, чтобы не было откатов назад, диджитализировать процессы, отделить чиновников от бизнеса парными конкурентными процедурами ", – сказал Сенничекно.
Он напомнил, что ФГИ за последние два года провел четыре реорганизации и привлек более 300 новых специалистов.
Относительно своих планов, Сенниченко заявил, что намерен отдохнуть, а затем заняться "полезными делами".
Он также подчеркнул, что его отставка не связана с приватизацией завода "Большевик".
Как сообщалось, Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра.