Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит в отставку

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Отставка главы Фонда госимущества Украины не связана с последними событиями вокруг приватизации государственных объектов

Об этом он рассказал на пресконференции, посвященной результатам работы ФГИ в течение двух лет, передает RegioNews.

"Я ставил для себя планку пребывания в должности два года. Моей главной задачей было создать стабильность процессов, собрать команду, внедрить новые процессы и процедуры и закрепить их законодательными актами, чтобы не было откатов назад, диджитализировать процессы, отделить чиновников от бизнеса парными конкурентными процедурами ", – сказал Сенничекно.

Он напомнил, что ФГИ за последние два года провел четыре реорганизации и привлек более 300 новых специалистов.

Относительно своих планов, Сенниченко заявил, что намерен отдохнуть, а затем заняться "полезными делами".

Он также подчеркнул, что его отставка не связана с приватизацией завода "Большевик".

Как сообщалось, Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра.