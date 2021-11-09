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09 листопада 2021, 18:45 6

Україна пообіцяла МВФ не стримувати ціни на газ для населення - ЗМІ

09 листопада 2021, 18:45 6
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з відкритих джерел
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Україна пообіцяла МВФ відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости

Як пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна ця умова міститься в оновленому меморандумі співпраці з МВФ.

Ціни на енергоносії та гарячу воду з травня наступного року повинні будуть повністю відображати витрати компаній на надання послуг, включаючи капітальні вкладення.

Крім цього, з весни до 50% газу "Укргазвидобування" має продаватися не "Нафтогазу", а через біржу. Дмитру Фірташу доведеться провести анбандлінг своїх компаній, відмовившись або від облгазів, або від газзбутів.

Також, відповідно до домовленостей з МВФ, якщо з якихось причин "Нафтогазу" будуть потрібні додаткові кошти, ця потреба протягом опалювального сезону "буде покриватися за рахунок прозорого і прямого субсидування з бюджету"

У Кабміні офіційно не коментують зміст меморандуму. Тоді як не під запис один з чиновників, знайомий з досягнутими домовленостями, розповів, що при підготовці документа виходили з того, що навесні Імпортна ціна газу істотно знизиться, а тому зростання тарифів в Україні вдасться уникнути. "Ми поки прогнозуємо, що ціна (за новим річним контрактом-ред.) буде плюс-мінус така ж, як зараз", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що вартість газу для населення наразі зафіксована на рівні близько 8 гривень за кубометр до кінця квітня 2022 року.

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