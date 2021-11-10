Кабмін хоче приватизувати "Центренерго" разом з шахтами у складі реанімованої НАК "ЕКУ"
Кабінет Міністрів схвалив постанову про передання держпакету акцій ПАТ "Центренерго" та державних вугільних шахт до складу відновленої НАК "Енергетична компанія України"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Від планів приватизації "Центренерго" ми не відмовляємось і вважаємо, що створення компанії, де є і видобуток вугілля, і генерація, лише підвищить інтерес до неї під час проведення відкритого аукціону", – прокоментував рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що "надалі компанії передбачається передати пакет акцій ПАТ "Центренерго", що належить державі, після чого статутний капітал компанії підлягає збільшенню, а акції додаткової емісії підлягають оплаті майном (єдиний майновий комплекс дочірніх підприємств та акціями "Центренерго") 100% акцій компанії стануть об'єктом великої приватизації".
У Міненерго зазначили, що рішення відновити НАК "ЕКУ" та передати їй у власність та управління "Центренерго" і держшахти дасть змогу реалізувати передбачений розпорядженням Кабміну №1215 від 5 жовтня 2020 року план створення АТ, яке об'єднає державну вугільну генерацію з перспективними шахтами.
Нагадаємо, що НАК "ЕКУ", створена у 2004 році, керувала корпоративними правами держави в електроенергетиці. З перебігом приватизації в управлінні НАК залишалося дедалі менше енергоактивів, й ухвалою Кабміну від 3 вересня 2014 року прийнято рішення про її ліквідацію. Уряду належить 100% акцій НАК "ЕКУ".
Як повідомлялося, Міністерство економіки оприлюднило перелік 737 об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2021-2023 роках, серед яких є "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Турбоатом", "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Одеський припортовий завод", вугільна компанія "Краснолиманська", "Лисичанськвугілля" та інші.