Кабмін хоче приватизувати "Центренерго" разом з шахтами у складі реанімованої НАК "ЕКУ"

Фото: Центренерго

Кабінет Міністрів схвалив постанову про передання держпакету акцій ПАТ "Центренерго" та державних вугільних шахт до складу відновленої НАК "Енергетична компанія України"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від планів приватизації "Центренерго" ми не відмовляємось і вважаємо, що створення компанії, де є і видобуток вугілля, і генерація, лише підвищить інтерес до неї під час проведення відкритого аукціону", – прокоментував рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що "надалі компанії передбачається передати пакет акцій ПАТ "Центренерго", що належить державі, після чого статутний капітал компанії підлягає збільшенню, а акції додаткової емісії підлягають оплаті майном (єдиний майновий комплекс дочірніх підприємств та акціями "Центренерго") 100% акцій компанії стануть об'єктом великої приватизації".

У Міненерго зазначили, що рішення відновити НАК "ЕКУ" та передати їй у власність та управління "Центренерго" і держшахти дасть змогу реалізувати передбачений розпорядженням Кабміну №1215 від 5 жовтня 2020 року план створення АТ, яке об'єднає державну вугільну генерацію з перспективними шахтами.

Нагадаємо, що НАК "ЕКУ", створена у 2004 році, керувала корпоративними правами держави в електроенергетиці. З перебігом приватизації в управлінні НАК залишалося дедалі менше енергоактивів, й ухвалою Кабміну від 3 вересня 2014 року прийнято рішення про її ліквідацію. Уряду належить 100% акцій НАК "ЕКУ".

Як повідомлялося, Міністерство економіки оприлюднило перелік 737 об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2021-2023 роках, серед яких є "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Турбоатом", "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Одеський припортовий завод", вугільна компанія "Краснолиманська", "Лисичанськвугілля" та інші.